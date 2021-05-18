Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarındaki Sedat Peker detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarını aktarırken, suç çeteleri ile mücadeleye vurgu yaptı. İsim vermeden, son dönemde Sedat Peker ile ilgili gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl önce suç çetelerinin cirit attığı ülkenin her yerinde huzuru sağladıklarını ifade etti.

"BU KİRLİ SENARYOYU BOZACAĞIZ"

Yürüttükleri kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkarttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar, şimdi yeni arayışlara yönelmişlerdir. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerinin, demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin her türünden, çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak, bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız." dedi.

"SUÇ ÇETELERİ ZEHİRLİ YILAN GİBİDİR, ONLARLA AYNI ÇUVALA GİRERSENİZ..."

Çetelerden medet umanların olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kınamaktan kaçınanların, çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz, daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Demokrasiye, milli iradeye, hukuka, medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da engel olamayacaklardır."