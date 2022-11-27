AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi

NEF Stadyumu'nda düzenlenen İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için üç boyutlu koreografi hazırlandı.

NEF Stadyumu'nda AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'na oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hazırlanan üç boyutlu koreografiyi görünce duygusal anlar yaşadı. Koreografide, "İstanbul'un sözü tamam inşallah" ifadelerine yer verildi.

İşte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın "Endamın yeter" şarkısı ile hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisini kazanan o koreografiden görüntüler.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İki market arasında ucuzluk tartışması!
Düzce'de yıkım çalışmaları sürüyor
EYT'liyi emekli yapacak hesaplar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızılelma geliyor"
Sivas'ta kayıp kişi 3 gün sonra bulundu!
Bir acı haber daha! 2 askerimiz şehit oldu!
Kucağındaki bebeğiyle yürürken vurulan kadın öldü