Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi

NEF Stadyumu'nda AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'na oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hazırlanan üç boyutlu koreografiyi görünce duygusal anlar yaşadı. Koreografide, "İstanbul'un sözü tamam inşallah" ifadelerine yer verildi.

İşte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın "Endamın yeter" şarkısı ile hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisini kazanan o koreografiden görüntüler.