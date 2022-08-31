Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan, AB ve NATO'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

Harp okullarımızın eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkartarak ve kalitesini artırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz. Bizim geleneğimizde ordu, milletin bekasının teminatı olan bir kurumdur.

Bugün mezun olan teğmenlerimizin katılımıyla kahraman ordumuzdan yeni zaferlerin müjdelerini alacağız. Tüm ordumuza gazanız mübarek olsun diyorum.

30 Ağustos'u Ankara'da şanına yakışır şekilde dün gece kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm gazilerini ve şehitlerini yad ediyorum.

Yunanistan, AB ve NATO'ya sert tepki

Pazartesi günü Kütahya ve Afyon'a giderek, bu büyük zaferin sevincini on binlerce vatandaşımızla paylaştık. İstiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin şehitlerini yad ediyorum. Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın 4 bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız.

Bize düşman olanların korkulu rüyasıyız

Milli mücadeleyi nasıl kendi ülkelerine güvenleri olmayan bu manda sevdalılarına karşı kazandıysak, bugün de aynı zihniyetlere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Göreve geldiğimizde bizim yerli silahlanmamız yüzde 20'ydi. Şimdi %80. Artık her şeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde, fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Ama birileri de bir yerlerden bir şey bekliyor. Biz İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Akıncı'larımızla varız. Şimdi Gökbeyimizle varız. Şimdi bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu rüyasıyız. Artık biz dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlarla hayran bakan bir ülke değiliz. Artık geçti, onlar tarih oldu. Elbette hala çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama hamd olsun bunlarından üstesinden gelecek güce, dirayete sahibimiz.

Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.

Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınıp küçük oyunlarla sömürülen bir ülke değiliz. Artık biz, dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlar sebebiyle hayranlıkla bakan bir ülke de değiliz. Onlar geçti, tarih oldu.