Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"En son eylül ayında geldiğimiz Samsun'a hasret kaldık. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el eleydik"

"213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Son 20 yılda Samsun'a 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık."

"Asarcık-Kavak yolunun 25 kilometrelik kısmını hizmete sunuyoruz. Laf değil, icraat!"

"Samsun Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk."

"120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye çıkardık."

"TOKİ eliyle 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. 4 bin 450 konut daha inşa edeceğiz."

"Samsunlu çiftçilerimize 3.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik."

"Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize kazandırdığımız hizmetleri saymakla bitiremiyoruz."

"Samsun, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023 yılında güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu açmaya hazır mıyız?"

"Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?"

"Önümüze kurulan tuzakların amacı Türkiye'yi küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı."

"Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının tuzaklarını bozacağız."

"Doğu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesişim noktası Samsun'u potansiyelini en üst seviyeye taşıması için desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Türkiye'yi dünyanın birinci ligine çıkartacak eserlere kavuşturduk."

Ayrıntılar geliyor..