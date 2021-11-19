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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Partili İmran Kılıç için taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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