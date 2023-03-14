AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıp fakültelerinde doktorlar yetiştiren akademisyenler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Togg'un fiyatı belli oldu!
Eşini yaraladı, kayınvalidesini öldürdü!
31 yıl sonra Bakan düzeyinde görüşme başladı!
Motorine indirim geliyor!
Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu!
Yunanistan'dan insanlık ayıbı: 4 cesede ulaşıldı!
YSK Başkanı Yener, adaylık ücretlerini açıkladı