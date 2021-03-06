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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Avrupa Birliği’ni Türkiye koruyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Avrupa Birliği’ni Türkiye koruyorDünya

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. 

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