Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletimin her bir ferdini buradan hürmetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden koşturan tüm kardeşlerime şükranlarımı ve selamlarımı iletiyorum.

Filistinli kardeşlerimi de en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Gazzeli kardeşlerim insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaptılar, yaktılar yıktılar. 2.3 milyon kişiye soykırım yapıldı. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk yaklaşık 16 bin kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazze'deki sağlık ve eğitim alt yapısı tamamen çökmüş durumda.

Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail hukuk önünde hesap verecektir.

Yarın Birleşik Arap Emirliği'ne gideceğiz. Gazze için temas trafiğini sürdürüyoruz. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Netanyahu Gazze'de işlediği cinayetlerle dünyada antisemitizmi körüklüyor ve tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Gazze'ye yapılan yardımlar

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve bir gemi dolusu yardım malzemesini Mısır'a sevk ettik. Toplam bin 500 ton yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. Türkiye Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Kalıcı çözümün 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Yunanistan ziyareti

Almanya ile 50 milyar dolar seviyesinde olan ticaretimizi kısa sürede 60 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Biz diplomasiyi bir tarafın kaybettiği bir tarafın kazandığı bir durum olarak görmüyoruz. Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma stratejimizi başarı ile uyguluyoruz. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyareti de bu kapsamdadır.

Merkez Bankası rezervleri

Devletimizin desteği sayesinde adeta bir üretim seferberliği yaşanıyor. Bu iklimin güçlenmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlıyoruz. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz ilk kez 134,5 milyar dolara çıktı. Yurt dışında şirket kurmuş müteşebbislerin buralardan kazandıklarını ülkemize getirmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri de ele alacağız.

İnşa ve ihya süreci

Ülkemizde depremi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyen tamahkarlar var. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına göz açtırmıyoruz. Bu vicdansızlığın üzerine girmekte kararlıyız. Fırsatçılarla mücadelede cezaları on kat artıracağız. Yakın bir zamanda inşa ve ihya süreciyle yeniden ayağa kaldırdığımız deprem bölgeleri için hazırlanan konutların teslimine başlayacağız."

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair yürütülen marjinal kampanyalar hiçbir temeli yoktur. Amaçları kadına şiddetle mücadele değildir. PKK'ya sempati duyanla opera yapmayı maharet saydılar. Biz şehit analarıyla yol arkadaşıyız.