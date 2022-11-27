Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenecek "İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ele aldığı konular şu şekilde:

"Gece gündüz çalışan mücadele eden ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul İl Teşkilatımız hane hane sokak sokak şehrimizi kucakladı. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

"İcraat, icraat, icraat.."

Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlayacağız.

"AK Parti milletin partisidir"

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz fedakarlıkla, kalple, akılla ilmik ilmik örerek kendi yolumuza bakacağız. Yalan ve iftira siyasetine boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz.

AK Parti milletin partisidir. Bu partinin kurucusu milletin ta kendisidir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Bu kadro 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.

"2023 ile ilgili sinsi planları çöpe atacağız"

Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak, ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek inşallah 2023 ile ilgili sinsi planları da çöpe atacağız. Finanstan teröre her aracı kullananlara eyvallah etmeyeceğiz. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için kullananlara eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Biz milletin gücünün üstünde bir güç görmedik. 15 Temmuz bunun en büyük kanıtıdır.

"Bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız"

Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle kurduğumuz o güçlü bağ vardır.

"480 terörist etkisiz hale getirildi"

Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez."