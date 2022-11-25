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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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