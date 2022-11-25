Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor. #SONDAKİKA #CANLIhttps://t.co/Tn1HBu6K7k— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 25, 2022
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