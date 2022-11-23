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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu sabah yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem, çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.

Yusufeli Barajı'na, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum.

 

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