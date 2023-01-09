Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılıyor.

6 adet yeni nesil Fırtına Obüsü'nün ülkemize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni nesil fırtına obüsleri pek çok avantaja sahip. Obüslerimizin beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştı. Kazandırılan ilave yetenekler arasında atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, yangın söndürme, yeni paket askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç unsuru bulunuyor. Fırtına Obüslerinin gücüne güç katan sistemlerle dışa bağımlılık azalmış oldu. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Savunma ürünleri ihracatında zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum

Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubuna teslim ediyorum. Altay'ın testlerini tamamladıktan sonra2025'ten itibaren seri üretime başlıyoruz. Arifiye tesislerimizde Altuğ 8X8 zırhlı personel taşıyıcılarının üretimi, Leopar 2A4 tanklarının modernizasyonu, farklı motor ve transmisyonların yatırımları da devam ediyor.

Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına neden olan Arifiye bakım fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...