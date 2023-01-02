Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.

Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.

Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.

2022 ihracat rakamı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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