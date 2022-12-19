Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasındaki önemli başlıklar şöyle:

''Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının bir kez daha Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın azmine, gayretine, kararlılığına hayran olmamak elde değil. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız. Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var.

İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.''

Yeni destek paketi

Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik.

Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz.

Başörtüsü için anayasa teklifi

Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

6 yaşındaki çocuk gelin

Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur.

Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inançlarına saldıran, vakıf ve derneklerimize iftira atanlar ortaya koydukları vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadırlar.

Erdoğan'dan LGBT mesajı

LGBT denilen olay. Bizim kitabımızda yoktur. Güçlü aile olmadan güçlü millet olmaz. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Şimdi buradan nereye geliyorum?

Önümüzdeki dönem tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve bakanlıklarımızla daha müteyakkız bir sürece gireceğiz.

Kandil’e hesabını sordunuz mu?

Kandil'dekiler Sn. Kılıçdaroğlu'na methiyeler diziyor. Onların methiyesiyle yürüyorsun. Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Sicil dosyalarınız elimizde. Kandil'e hesabını sordunuz mu? 10-15 yaşındaki kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler?

Bir hadise üzerinden milletimizin değerlerine saldıranlar, meclisten gönüllü kuruluşlarımızı tehdit edenler, gerilerindeki vahim tabloyu gizliyor. Tecavüz iddialarının çıktığı parti teşkilatlarınızın hesabını verdiniz mi? Hepsi sicilinizde mevcut.