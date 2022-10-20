Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Öncelikle bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında ikinci havalimanı açılışına katılmak en modern havalimanlarından birini daha açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

İşgal döneminde şu Cebraili ne hale getirmişler. ‘AGİT, AB buralara gelip görmüyorlar mı hiç’ diye sordum. Gelmiyorlar çünkü buralara gelip Batı'nın yaptıklarını görecekler. Bunları tabi görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar.

Bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım.

Bu tahrip olmuş yer ile yeksan olmuş bu bölgeler ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle, oto yollarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz.