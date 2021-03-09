Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Rasim Öztekin, önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kalbi duran sanatçı daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Daha sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztekin'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.