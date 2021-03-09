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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Rasim Öztekin, önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 

Kalbi duran sanatçı daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Daha sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı. 

Usta oyuncu Rasim Öztekin yaşamını yitirdiUsta oyuncu Rasim Öztekin yaşamını yitirdiKültür Sanat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztekin'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. 

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