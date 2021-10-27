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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

810 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Koronavirüs tedarik zincirinde kırılmalara neden olmuştur. Birçok tarım ürününde dünya lideri olan Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarından tüm kardeşlerimizin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.

 

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