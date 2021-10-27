Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

810 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Koronavirüs tedarik zincirinde kırılmalara neden olmuştur. Birçok tarım ürününde dünya lideri olan Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarından tüm kardeşlerimizin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.