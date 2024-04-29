Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Devletimizin ilgili kurumlarının sel, taşkın afeti öncesi, anı ve sonrasında lojistik ve teknik kapasitesini bu vesileyle güçlendiriyoruz.

AFAD envanterinde bulunan iş makinesinin DSİ'ye devredilmesini sağlayan protokol kurumumuzun etkinliğini artıracaktır. Bugün 31 iş makinesinin devir teslimini gerçekleştiriyoruz. DSİ'deki ekskavatöre sayısı 816'ya ulaşacak. Ekskavatörlerimiz sel ve heyelan riski yüksek bölgelerde görev yapacak.

Karadeniz'de 13 bölgede risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

Depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz ancak zararları en aza indirmek elimizdedir. Görevimiz her türlü önlemi almak ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır.

Bugünkü imza töreniyle yağış mevsimi çalmadan kapımızı riski en yüksek yerlerden başlayarak devlet olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yeni iş makinelerimizle 2024 yılını daha sorunsuz, sıkıntısız, can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum.

Ülkemizi sadece jeopolitik açıdan değil, coğrafi açıdan kritik bölgede yaşadığımıza göre tedbirlerimizi buna göre almalıyız. Coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Akdeniz'de yer alan Türkiye aynı coğrafyayı paylaştığı diğer ülkelerle iklim krizinin can yakıcı sonuçlarını en çok hisseden devletlerin başında geliyor.

2023 senesi ülkemizle birlikte tüm dünyada en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk. Depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşı karşıya kaldık.

İSTANBUL'DA EDANUR'U TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRDÜ

İstanbul'un göbeğindeki bir parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı.

6 Şubat depremlerinde aynı kesimlerin aldıkları tavırları gayet iyi hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı çok yoğun bir linç kampanyası yürüttüler. Yalan ve çarpıtma üzerinden resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi hedef alacak kadar ileriye götürdüler.