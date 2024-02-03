Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. Kura çekimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sevgili kardeşlerim, zamanla yarışmak üzere önce şöyle butona basalım, Hak sahiplerini inşallah belirlemeye başlayalım. Şimdi sürekli olarak gördüğünüz gibi burada isimler devam edecek. Biz de zaman kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Hayırlı olsun.

Sevgili Hataylılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir.

Deprem 11 ilimizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiştir. Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz tarihi sınavı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuş depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

Deprem bölgesine 150 bin TIR yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Depremin ardından şehirlerine ailelerine, işlerine sahip çıkarak yerlerinden yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu göstermiştir.

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