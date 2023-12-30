Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu.

Gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, dün gece iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili de ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ödüllerin 10.sunda sizlerle birlikteyiz. Hakk'a yürüyüşünün 40.seneyi devriyesinde dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle ömrü boyunca sergilediği dirayetli duruşuyla, deha derecesinde bir inşaya sahip mümtaz bir şahsiyetti. İki ay önce ebediyete yolcu ettiğimiz üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i de buradan rahmetle anıyorum.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları geriye doldurulması güç boşluklar bırakıyor. Yeni yetişen gençlerimizin üstatlarından devraldıkları emaneti daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum. Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemek kalmıyor, Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star gazetesinden mutlaka devam ettirilmesini istemiştim. Ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kültür ve Turizm bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Üstat Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin sancılı en zor döneminde yaşadı. 79 yıllık ömründe 2 cihan harbi dahil ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da kendisi Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyordu. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. Bir hakikat yolcusuydu.

İNANDIĞI YOLDAN ASLA GERİ ADIM ATMADI

Tüm yasaklara rağmen 35 yıl boyunca Büyük Doğu Dergisi ve kurucusu olduğu Büyük Doğu Cemiyeti ile özellikle ilham aşılamanın gayretindeydi. O mücadelesini fildişi kulelerde değil milletin içinde, milletiyle bilhassa gençlerle birlikte yürüttü. Anadolu'yu karış karış gezdi. İnandığı yoldan asla geri adım atmadı. Gençlikten ümidini hiçbir zaman kesmedi.

AYASOFYA'YI ASLİ KİMLİĞİNE TEKRAR KAVUŞTURDUK

En büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık. Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya'yı yeniden açan cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü.

Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul'du. Kendilerine nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar yine aynı hale dönüştürdüler. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umu asrına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir.

SÜPER KUPA HAKKINDA İLK MESAJ

Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altınız çizerek söylüyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur.

Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.