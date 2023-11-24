Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşuyor.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

İnovalig’de bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara ulaştı. Kardeşlerim, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam edin. Sizi asla yalnız bırakmayız.

TİM’in çalışmalarına ve projelerine her zaman destek sağladık. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine salgın dönemi dışında her zaman bizzat katılarak destek olduk. Yurt içinde ve yurt dışında önünüzü açmanın gayreti içerisinde olduk. Öncelikli gündemimiz hep sizlerin meselesidir. Yatırımların karşılıklı teşvikinden, çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek işlere öncülük ediyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport vardır.

Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle irtibat kurabilmeniz için bu düzenlemeyi hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik.

19.6 milyar dolar kredi toplam 45 milyar dolarlık destek sağladı Eximbank. Devlet yardımlarının da toplam tutarı 8 milyar TL'yi buldu. İhracatçılarımızın kendilerine sunulan tüm bu desteklerinin hakkını verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranı ile OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu.

İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.

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