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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ne çıkan başlıklar şöyle;

Gazze'de yaşanan katliamla ilgili bugün sesimizi yükseltmeyeceğiz de ne zaman yükselteceğiz? Batılı ülkeler İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor.

 

 

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