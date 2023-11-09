Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ne çıkan başlıklar şöyle;

Gazze'de yaşanan katliamla ilgili bugün sesimizi yükseltmeyeceğiz de ne zaman yükselteceğiz? Batılı ülkeler İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor.