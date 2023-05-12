Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum.

Akşener'i tıpış tıpış masaya döndüren de, Muharrem İnce'yi de adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece her kurumu batıran bir maşadır.