Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştİk.

Aradan geçen 7 yılın ardından yine TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bu bizim için yeterli değil. Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, HÜRJET iniş kalkış yapabilecek.

Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkan sağlayacak özelliklere sahip.

Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolusayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyor.

Gemi inşa sanayimiz milli çuçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda BİLGEM istif sınıfı fıkrateynlerinin de saç kesimlerini de yaparak inşasına başlıyoruz. Gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum.

Savunma sanayimizin güçlenen ülkemizin yükselen yıldızı olması öyle kolay olmadı.

O dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Binbir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanabilmemiz için de fırsat tanımadılar. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki "Terörle mcüadelede bize ne İHA ne de SİHA vermediniz." Verdiler ama uzun süre bizde kalmasını temin etmediler. 48 saat. Özdemir Bey bir seferberlik ilan etti ve sürakle İHA'nın adımını attılar. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar. İHA başladı, SİHA, AKINCI ve Kızılelma. Şimdi de HÜRJET de geliyor.



Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu. İnanmak. Hükümete geldiğimizi de yaklaşık 5,5 milyar dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı.



Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir. Elbette sektör de bu duruma gelene kadar gayret gösterdi.

Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığı azaltmada iyi bir seviyeye geldi. Yerlilik oranımız göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi, şimdi %80'e çıkarmamız gelecekte çok iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır. Artık sadece araçta yokuz. Şimdi mühimmatta her çeşidinde varız. Şimdi bizden yurt içi yurt dışı beklenen talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz.

Ayrıntılar geliyor..