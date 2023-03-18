Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

108 sene önce burada yazılan o destanı gururla hatırlıyoruz. Zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. 85 milyonun tamamının burada yatan şehitlerden alacağı çok kıymetli dersler olduğunu düşünüyorum. 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz.

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