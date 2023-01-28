Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ticaret, turizm, tarımın, vefatın şehri Denizli'de bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Maşallah bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yerde Denizli'nin güzel insanların sevgisine bizzat şahit olduk. 29 Ekim Bulvarı'nı dolduran vatandaşlarımızın coşkusu gerçekten görülmeye değerdi. Deniz Tekstil'de kadınlarımızla yaptığımız buluşma bir başkaydı, çok güzeldi. Deniz Tekstil'in tabii ki yönetim kurulu başkanı Deniz Hanım'ın orada gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi. Partim adına kendisine, babasına, özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de burada AK Parti'nin Denizli'deki uç beyleri, akıncıları olan siz teşkilat mensuplarımızla coşkulu bir iklimde beraberiz. Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum.

"DENİZLİ BİZİMLE OLDUĞU MÜDDETÇE BİZİ KİMSE YILDIRAMAZ"

Bir siyasetçi için 7'den 70'nin sevgisine mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez. Ne diyor o güzel Denizli türküsünde; beyler bahçesinde gandiller yanar, gandilin şavkına bülbüller gonar, a canım, sürmelim palazım, alem sevdiğine böyle mi yanar? Biz de sizleri böyle seviyor, şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Denizli'de yeni eser ve hizmetlerle gereğini de yerine getiriyoruz. Bugün toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Sadece şu Honaz Tüneli var ya, bu tünel yıllar yılı beklenen şeldi. Biz Ferhatız, millet Şirin. İşte biz bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyor muslukları açıyorlar. Yaptıkları bir şey yok. 'Bunun vatmanı, kaptanı yok mu' haberleri yok. Yıllar yılı AK Partili iktidar kaptansız, vatmansız biz nice trenleri yola koyduk. Paris'in metrolarında adeta yukarıdan yağmurlar akıyor. Bizim şu anda elhamdülillah metromuz pırıl pırıl.

"METRO NASIL YAPILIRMIŞ GİDİN ÖĞRENİN"

Kağıthane'den şu andan İstanbul Havalimanı'na açılışı yaptık. Metromuzu orada tüm dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış öğrenin. Bugün de Honaz Tüneli ile Denizli'nin özellikle içindeki ulaşım sıkıntısını aşmış olduk çift tünelle. Denizli'deki yoğun, bereketli programımızın son durağı olan genişletilmiş il danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir dönem yol arkadaşlığı yaptığımız ebediyete uğramış kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimizin bizlere emaneti olan bayrağı Denizli ile birlikte tüm Türkiye ile yüceltmeyi sürdüreceğiz. Milli bir hedef ve ülkü olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu bu idealimizin bir remzidir. 85 milyonun tamamının ortak özlemi, hayali ve kızılelması olarak görüyoruz Türkiye Yüzyılı'nı. Barışın, refahın, adaletin, demokrasinin ve kalkınmanın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı çekilen çilelerin boşa gitmediği, verilen mücadelelerin zaferle neticelendiğini göreceğimiz asır olacaktır.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI BİZ TESCİLLEDİK"

Ekonomisi kriz girdabında sürüklenen ülkemizi her yıl ortalama yüzde 5 oranında büyüterek hamdolsun bugünlere hazırladık. Siyasi, diplomasi, askeri bakımından ülkemizin paçasından ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. Yarım asır sonra IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'den aldık, şu anda yüzde 80'e çıkardık. Şu anda savunma sanayinde yerli mi, yabancı mı? Evet yerli. Buraya geldik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, şimdi ihracatımızı 254 milyar dolara getirdik. Tüm bunlarla beraber sayısını 26'dan alıp 57'ye çıkardığımız hava limanlarımız var. Yollarımızı 28 bin kilometreye çıkardık. Bütün bunlarla beraber otoyollarımızı 3 bin 633 kilometreye çıkardık. Tüneller, viyadükler, köprülerimizle istisnasız her ilimiz, ilçemizde inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konutumuzla 81 vilayetimize kazandırdığımız millet bahçeleri, organize sanayi bölgelerimizle ekonomi, savunma, çevre, topluma ve insana dair tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz muazzam projelerle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım oluşturduk.

"BU İŞ ÖYLE KURU SIKI ATMAKLA OLMUYOR"

CHP ve ortakları bizleri engellemeye çalışırken biz insanımızın sıkıntılarını çözdük, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Eskiler ne derdi? Düt demeye dudak gerek! Türkiye bugün her alanda kendine güveniyor. Yedi düvele meydan okuyorsa sebebi sahip olduğu güçlü altyapıdır. Bu iş desteksiz atmakla, ağzına geleni söylemekle, hesapsız kitapsız esip gürlemekle olmuyor.

Devamı geliyor..