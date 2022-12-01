Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı-Patnos Yolu açılışına canlı bağlantıyla katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Açılışını yapacağımız 70 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos bölünmüş yolumuzun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Böylece tarihi İpekyolunun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik 2 gidiş 2 geliş şeritli yolla hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum.

Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduk. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe bir saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir.

2,5 MİLYARLIK YATIRIM

Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. 2,5 milyarlık yatırımla mesafe 35 dakikada kat edilecek. Ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmeye kararlıyız.

Projemizin ülkemize yıllık katkısı; 70 Milyon lirası vakitten 41 Milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 Milyon lirayı bulurken, 8 Bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

ERDOĞAN'DAN ZENGEZUR MESAJI

Zengezur güzergahında hayata geçmesiyle; Ağrı'nın uç beyliği yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır.

MESAFE YARI YARIYA DÜŞECEK!

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek.

Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği başladığını görüyoruz.

Açıklanan büyüme rakamları doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz.

AĞRI - PATNOS DEVLET YOLU İLE BÖLGE EKONOMİSİ CANLANACAK

Proje ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis edilecek.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun bölünmüş yol haline getirilmesiyle başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak.

Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak.

Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek.

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