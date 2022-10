Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin sonuna gelinmiştir. Hatırlarsanız Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığında insanlık bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbn-i Sina'nın hayatını anlatan filmde benzeri tavsiyeleri verdiği görülüyordu. Bu tefekkürü her an yapmakla mükellefiz. Bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsamasından uzak sürmememiz gerekir. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz gayretler için şükranlarımı sunuyorum.

Hastaların ilgisizlikten öldüğü durumlarla karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem sağlık hizmetlerimizle hem de diğer ülkelere gönderdiğimiz tıbbi destekle, mücadelemizi alnımızın akıyla verdik. Elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi de gıdada tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından karşılanmaktadır. Bizim de gösterdiğimiz gayreti yakından gören sizsiniz. Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılımızın en iddiaları alanlarımızdan birisini de sağlık alanı olarak belirledik. Şehir hastanelerimizle, insan kaynağımız ile bu başarıda çok büyük paya sahiptir.

TURKOVAC aşımız ile dünyada aşı üreten 9 ülke arasına girdik. Bilişim ve teknolojinin sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde kullanan ülkeler arasındayız. Amacımız Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Türkiye markası ile sağlık alanında zirveye çıkarmaktır. Ülkemizi dünyada şifa merkezi haline getirecek çalışmalara destek vermenizi istiyoruz.