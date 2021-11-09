Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten, mescide, fuar alanından, kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışıyoruz.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Her biri 100 megawatt güce sahip 4 üniteden 4800 megawatt kapasiteli olarak planladığımız santralimizdeki çalışmalar devam ediyor. Akkuyu NGS'yi 2023'te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer santral için çalışmalara başlayacağız.

Türkiye'yi dünyada nükleer enerji işleyen bilen ve kullanabilen sınırlı sayıda ülkelerden birine koyacağız. Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığıdır. Bizim dünyada 60 yıldır kullanılan bu enerjiye yeni kavuşuyor olmamız büyük bir kayıptır.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ

O dönemki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile selefi Fatih Dönmez enerji filomuza gemileri dahil ettiler. Sahip olduğumuz file ile 14 derin sondaj kuyusu yaptık. Sismik araştırmalarımızı 6-7 katına çıkardık. Karalama kampanyalarına rağmen yürütülen çalışmalarla tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Türkiye artık enerjide başka bir lige yükselmiştir.

Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Muhalafetiyle yavrusuyla ne diyor koruk. İsteseniz de istemeseniz de sondaj ve sismik araştırma gemilerimizi artıracağız. İsteseniz de istemeseniz de Karadeniz'de de Akdeniz'de de ne var ne yok bunları bulup çıkaracağız.

Ne dediler? Keşfeder ama çıkaramazlar. Bir sürü saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğu paylaşmak yerine sükuh siyasetçileri, başkanlarını gördük. İçilerindeki nefreti ortaya seren hezeyanlarla milletin sevincine gölge düşürmeye çalıştılar. Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak doğal gaz tedarikinde elimizi güçlendirecek. İnşallah bu gazı halkımızla paylaşacağız. Karadeniz gazının ilk fazının 2023 senesinde kjullanıma hazır hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Bu anamuhalefet bu yavrular ne diyorlar? Bizim yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Bizim hastanelerimiz olmasaydı biz bu koronavirüsle nasıl mücadele edecektik. Şimdi yeni birşey daha uydurdular. Hastane var da doktor yok. Elinize dizinize dursun.