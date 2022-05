Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"İhracatımız her ay rekor kırıyor"

"İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık, sanayi üretimimizde ve ihracatımız her ay rekor kırıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahı artıyor. Her ay rekorlar kırıyoruz. Bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. 240 milyar doları ihracatımız aştı. Türkiye'yi 2053 vizyonuna kilitleyecek yol yenilik odaklı üretimden geçiyor. Kim ne derse desin başarı çıtasını her zaman yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu açıktır."

"Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknoloji ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz."

"Biz onları asla kovmayacağız"

"Biz muhacirlik ve ensar olma kabliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal, siz ne derseniz diyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz."

"İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz"

"Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 havalimanı vardı, şimdi 57 tane havalimanı var. Göreve geldiğimizde bizim sondaj gemilerimiz yoktu. Şimdi onlar da var. İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz. 85 milyonun fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz. Asgari ücretle ilgili adımlar attık işverenimize kolaylık sağladık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik."