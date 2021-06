Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Doğu Akdeniz' çağrısı: Teklifimiz hala geçerli

Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadele konusunda uluslararası toplumdan bir destek göremediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek hiçbir kararlı adım atılmadı. Oysa terörün her türlüsüyle mücadele dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verenler dahil herkesin görevidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Doğu Akdeniz Konferansı teklifimiz hala geçerlidir. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliğine vesile olması bizlerin elindedir. Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"16 MİLYON TURİSTİ SORUNSUZ ŞEKİLDE AĞIRLADIK"

Dünyaca ünlü Antalyamızda sizleri Türk misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Antalya insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir. Farklı kültürlerin ortak yurdudur. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. Hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına şahitlik etmiş olacaksınız. 2020'de 16 milyon turisti sorunsuz şekilde ağırladık. 2021'de sistemin kapsamını daha da genişleterek, misafirlerimizin huzurla tatil yapabilmelerini mümkün kıldık.

"BM TARİHİN EN BÜYÜK SAĞLIK KRİZİNİ 100 GÜN SONRA GÜNDEMİNE ALABİLDİ"

Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biri. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasinin açtığı kulvarlara ihtiyaç artıyor. Hep söylediğimiz gibi sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi.Tropik adalardan Sibirya'ya kadar en ücra yerleri dahi etkileyen salgın karşısında işbirliği, yerini korumacı politikalara bıraktı. Afrikalı kardeşlerimiz, Asyalı, Latin Amerikalı dostlarımız kaderlerine terk edildi. Birçok ülkede toplumsal huzursuzlukların nüksetmesi, Akdeniz'de ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerinden. Türkiye olarak 'dost kötü günde çağrılmadan gidendir' inancı ile imdada koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Küresel sistemin inşa edildiği ana yapılar mevcut hali ile çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Bu kurumsal yapılarla 21. yüzyıl yolculuğumuzu devam ettiremeyiz. "Dünya 5'ten büyüktür" sancağı altında yürüttüğümüz mücadelenin gayesi yeniyi kucaklamaktır. 8 milyar insanın kaderi BM Daimi Üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Adaletin bulunmadığı yerde, çatışma, gerilim ve zulüm eksik olmaz. Hem vatandaşlarımızın hem evlatlarımızın hem de insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Bunun uzun, yorucu ve çetin bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz dostlarımızın bu konuda aynı hissiyatı taşıdığına inanıyoruz.

DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına son vererek, Avrupa ve dünyanın güvenliğine de katkı sağladık. DEAŞ'ın 4500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik. Bugüne kadar 430 bin Suriyelinin topraklarına dönüşünü temin ettik. İdlib'de briket ev inşası projeleri ile destek veriyoruz. Onları çadırlardan kurtarıyoruz. Karşılaştığımız sıkıntıları buradaki pek çok dostumuz yakinen biliyor. Güney sınırımız boyunca terör devleti kurulmaya çalışıldı. Birkaç göstermelik operasyon dışında hiçbir kararlı adım atılmadı. Terörün her türlüsüyle mücadele, dünyaya hukuk dersi verenler başta olmak üzere herkesin görevidir. Suriye'de barış ve istikrar sadece Türkiye'nin değil, hepimizin sorumluluğudur. Libya hükümeti ile dayanışmamız ülkede yeni başlangıca giden yolu açtı. Libya'da kalkınmaya yönelik desteğin bu kritik süreçte artırılması önem arz ediyor.

"DOĞU AKDENİZ KONFERANSI TEKLİFİMİZ HALA GEÇERLİ"

Doğu Akdeniz Konferansı teklifimiz hala geçerlidir. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliğine vesile olması bizlerin elindedir. Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye 2200 yılı aşan mazisi ile dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip devletlerden biridir.