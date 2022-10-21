Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Teknoloji değişim hızının arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şart.

İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.

Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemlidir.

Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasının nedeni kripto paraların

Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır.

Aracı kullanan ülke olmak istiyoruz

Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir.

Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz bu alanda da üretici, takip eden değil takip edilen konumuna ulaşmaktır. İnsansız hava araçlarımız, adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir.

Merkez bankası çalışma yürütmektedir

Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir

Eserlerin çoğu teknoloji harikası

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.

Yeni yönetim sistemimizi kurarken, dijital dönüşüm ofisine de yer verdik. Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz? Tüm bunların adımlarını cumhurbaşkanlığı sistemini kurarken ortaya koyduk. Daha birkaç gün önce E-İnsan projesi tanıtım törenindeydik. Her teknofest festivalinde yer alıyorum. Çeşitli şehirlerimizdeki teknoloji merkezlerinin açılışını bizzat yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda teknoloji harikasıdır. Uluslararası katılımcıları, kamu ve özel sektörümüzün temsilcileri ile buluşturacak bu etkinlik önem taşıyor.

Gençlere kripto para tavsiyesi

Siber dünya kavramı genişlerken, Türkiye'yi de çağın önüne getirecek gelişmeleri hazırlayacağız. Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kritpto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve münbid mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.