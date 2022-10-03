Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katılım bankası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı ama mücadele bizi güçlü kıldı.

Dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finans sistemi artık bu görevi yerine getiremiyor. Yeni bir finansal mimari arayışı giderek hız kazanıyor. Merkezinde insanın olmadığı yapı sürdürüleblir değildir. Yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara destek veriyoruz.

Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Çözüm katılım bankası isminin katılım finans kuruluşu şeklinde değişmesi olabilir. Bu ayrışmayı sağlayabilir."