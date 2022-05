Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve TİM Başkanı İsmail Gülle de eşlik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri paylaştı:

"Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir birinci derecede bunları görüşeceğiz. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var ama biri de uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunu da görüşeceğiz. Görüşmeden sonra da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır."

Avrupa'ya PKK/YPG tepkisi

"Terörle mücadele sati bir kavram değildir, kuşatıcılığı çok geniştir. Avrupa, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor fakat YPG'yi terör örgütü kabul etmiyor. Halbuki YPG, PKK'dan ortaya çıkan bir örgüttür. Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor. Türkiye'de yıllardır mücadele sürdürüyoruz. Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz."

"Böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz"

"Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık, yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla da görüşeceğiz. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız. Ama her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz."