Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye mektup gönderdi.

Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, "Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum." ifadelerini kullandı.