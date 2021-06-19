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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan görüşmede, "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

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