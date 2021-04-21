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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes benzetmesi nedeniyle CHP'li Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Menderes benzetmesi tepki çekti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

RTÜK'TEN İNCELEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Engin Altay'ın tepki çeken sözleri nedeniyle televizyon programı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Altay söz konusu videoda, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

 

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