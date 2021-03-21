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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajında "Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı

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