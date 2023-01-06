Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi ve teknoloji devrimi insanların hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, toprak hala hayat kaynağı olarak önemini koruyor.

Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden, geleceği ihmal etmiş demektir. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizden kurtardık.

Tarlasını en modern ekipmanlarla üreten çiftçimizle bu ekipmanları üreten ve satan firmaları ayrı tutmuyoruz. Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün halinde geliştirecek adımlar atıyoruz.

Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.

237 Milyarlık Kredi

Sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandırdığımız 237 milyarlık kredi miktarının yerine ulaştığını görüyoruz.

Toprağı aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin bu kredileri üretime dönüştürdüğünü ve emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz.

Tarım arazilerinin toplulaşmasından, sulama tesisleri yapımına, mera korunmasına kadar her alanda hedef büyütüyoruz.

Her karış toprağın en yüksek verimle ekilmesi ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılıklarını alabilmesi için çalışıyoruz.

Destek Kredileri

Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

Ziraat Bankası’nın Genç ve kadın çiftçi kredilerini 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartalım diyorum. Tarım Kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden, ana para ödemesini yapanların çiftçilerimizin faizleri silinecektir.

"Üretim Yüzyılı"

Türkiye Yüzyılı’nın başlıklarından bir tanesi de ‘Üretimin Yüzyılı’dır.

Dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz, şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar.

Üretmek için ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım.

Ayrıntılar geliyor..