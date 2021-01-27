Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye militan cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine değindi.

CHP'nin herkesi militanlıkla suçladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakarete uğrayan herkesin dava açma zamanı geldi" dedi.

BİR MİLİTAN LAFI TUTTURDU GİDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi "Bu ara bir militan lafı tutturdu gidiyorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar militan, valiler kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan, diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler, esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde gideni.

BUNLARA GÖRE; OY VERMEYEN YÜZDE 75'İN TAMAMI MİLİTAN

Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy veremeyen yüzde 75’in tamamı militan. Bu anlayışa göre CHP’ye oy vermeyen hiç kimse şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar."