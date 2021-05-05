Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatana ihanetten yargılanması için bütün gücümle çalışacağım" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

HADDİ AŞAN İFADELER

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından haddini aşan ifadeler kullandı.

CHP'li Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal sözlerler atıfta bulunanarak tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılatacağını söyleyen Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım.