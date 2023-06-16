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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılar mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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