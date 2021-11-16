Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi emine Erdoğan, Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.
Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.
Yorumlar