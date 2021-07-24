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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun.

İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

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