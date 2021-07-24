Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun.
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Ayasofya 'nın ibadete açılışının yıl dönümüne özel mesaj yayınladı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 24, 2021
🔹Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun."pic.twitter.com/HkQkgqbm1H
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