Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

TİSK'in 28'inci genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.

İktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetini dikkate alan politika izlemeye dikkat ettik.

Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik. TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Sadece rapor yayımlayan birileri gibi, demeç veren kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bunun sebebidir. Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik.

Niyet halis olduğunda yapıcı bir yaklaşım benimsendiğinde çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla beraberce ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarında ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak fevkalade büyümüştür. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarında 3-5-10 kat büyüdüğünü yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimiz için daha büyük atılımlar yapmak istediğimiz dönemde ardı ardına yaşanan hadiselerde ülkemizi belli bir çizginin altında tutma niyeti vardır. Bu senaryo milletimizle birlikte verdiğimiz kararlı mücadele ile ilk defa işe yaramamıştır.

Enflasyon mesajı: “Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak”

Siaysette, ekonomide kendi kararlarını kendi veren bir Türkiye var. Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir. Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın.

“Kobani bitti”

2018 Ağustos'unda ülke ekonomisinin yok edilmesi tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Velev ki kimi noktalarda eksiklik olsa bile hiçbirinin böyle sonuç vermesi mümkün değildir. Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş. Terörle mücadelede batının hali ortada. Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var. Bize gardaş olanla biz gardaş olmaya devam edeceğiz. Dostları artıracağız, düşmanlar hadlerini bilecek. Türk milletinin tarih boyunca tezahür etmiş özelliği vardır: Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin beklemediği atılımlar yapma, zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz. Bugün Azerbaycan'da bir tatbikatımız vardır. Azeri kardeşlerimizle beraber devam eden tatbikat. Bu tatbikatta Azeri kardeşlerimizle bizim komandolarımızın tatbikatı sona erdi. Bütün mesele o heyecanı coşkuyu paylaşabilmek. Sınırlarda yaşanan istenmeyen ama olan sıkıntıları yerinde giderebilmek. İlham Kardeşimizle bunları planladık. Bu farklı bir gelişmeyi bölgede yaşatıyor. Azeri Türk kardeşliğini buluşturuyor. Bu adımı attık. Bundan sonra da bunları atmaya devam edeceğiz. Bırakınız diz çökmeyi yeni bir şahlanış içine girmiştir. Bu şahlanışımız devam edecektir.

Asgari Ücret mesajı

2023'ten itibaren bu programı adım adım hayata geçirmeye başlayacağız. Hayatının yarım asrını siyaset yoluyla millete hizmete adamış bir kardeşiniz var. Hedefim Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gençlere hayallerini hayata geçirecekleri güçlü Türkiye bırakmaktır. İşverenlerimizden ülkemizin tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla da büyümemizi daha fazla artırmayı özellikle hedefliyoruz.

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz.