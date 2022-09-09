Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti dönüşünde Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündemdeki konulara ilişkin yaptığı değerlendirmeden öne çıkan başlıklar şöyle:

HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasına tepki

(Altılı masada CHP'den gelen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü tartışılıyor. Millet İttifakı hala aday belirleyemedi. Bu yapının ülke yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?)

Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; “Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?” Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? “Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?” Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş; FETÖ’cülerle, KHK’lılarla ilgili “ben bırakacağım” diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal’e sormak lazım “sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?”

O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.

DEAŞ'lı üst düzey yöneticinin yakalanması

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Ve DEAŞ’ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adlı terörist Türkiye’de yakalandı. Bu terörist, DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra, örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biriydi. Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından bu DEAŞ’lı terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildi. Bu dönemin en önemli operasyonlarından bir tanesi gerçekleşmiş oldu.

Sosyal medya yasası gündemimizde

Sosyal medyayla ilgili düzenleme Meclis’in açılışıyla birlikte gündemimizde. Diğer taraftan evlatlarımızın eğitim öğretimlerini sürdürürken, teknoloji kullanımını artırırken milli manevi değerlerimizle hemhal olmalarını ihmal etmemeliyiz. Fakat örneğin Meral Hanım’ın Sultan Abdülhamid’e yönelik yaptığı hakareti neyle izah edeceğiz? Üstelik de sen tarihçiyim diye geçineceksin ve Sultan Abdülhamid’i anlamakta, onu yaşamakta bihaber olacaksın. Elbette bu konularda gençlerimizi çok daha farklı bir şekilde işlememiz, anlatmamız gerekiyor. Ama tabii tabuların egemen olduğu bir yapı var ve bu tabular öyle ileri safhada ki asıl anlaması, asıl kendi dünyasına yerleştirmesi gerekenleri maalesef yakalamıyor. Temenni ederiz ki inşallah bu işi de belli bir yere oturtalım.

Biz hicret kültürünü iyi biliriz

Demokratik haklarını, maalesef kin ve nefret türü yanlış yollara sevk etme üzerine bina eden başta ana muhalefet partisi ve onun yandaşları, yavruları ülkemize gelen bu misafirlere karşı böyle bir kampanyayı sürdürüyorlar. Şunu çok açık net söylemem gerekir; birinci derecede Suriye, ikinci derecede Afganistan hatta Irak, buralardan gelenlere karşı biz ana muhalefetin durduğu yerde değiliz. Çünkü biz hicret kültürünü iyi biliriz. Muhacir kimdir, bunu çok çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda bir muhacir olan sevgililer sevgilisi Peygamberimiz yanındaki sahabelerle Medine’ye hicret etmişti. Biz ensar-muhacir ilişkisini en iyi şekilde anladık, yaşadık. Hani “taleal bedru aleyna” diyoruz ya, bütün bunların hepsi bir yere dayanıyor. Ama ana muhalefetin başındaki adamın “talaeal bedru aleyna” nedir, bundan haberi var mı; yok. Onun hicret nedir, muhacir nedir, ensar nedir; bundan haberi yok ki... O farklı bir dünyada yaşıyor. Şimdi onunla beraber altılı masada onun yanında olanlar da maalesef aynı şekilde davul tokmak misali yola devam ediyorlar. Biz ise asla böyle bir yanlışın içerisine girmeyiz, giremeyiz. Biz bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. İşte biz örneğin bu briket evleri niye yapıyoruz? Bu insanlar bir savaştan kaçıyorlar. Savaştan kaçıp ülkemize gelen bu insanlara tekrar kendi topraklarına dönme imkanını hazırlamak için STK’larımızla o briket evleri hazırladık, hazırlıyoruz ve onlar da şimdi yavaş yavaş oraya dönmeye başladılar ve oraya yerleşiyorlar.