Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Netanyahu yanıtı

Partisinin grup toplantısında Akşener'e bu sözleri nedeniyle Rize'de gösterilen tepkiye değinen Erdoğan, "Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan ve Rize'ye gidersen olacak olan budur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesinde bulunduktan sonra memleketi Rize'ye gitmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım." dedi.

"RİZE'NİN UŞAĞINA BU ŞEKİLDE HAKARET EDİP RİZE'YE GİDERSEN OLACAK OLAN BUDUR"

Erdoğan, "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yerine koyuyor ve memleketim Rize'ye gidiyor. Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan ve Rize'ye gidersen olacak olan budur." ifadesini kullandı.

"SAYGIYA DAYALI BİR SİYASETİN YANINDA OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz."