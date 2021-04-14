AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbulut'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybettiEski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybettiGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.

Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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