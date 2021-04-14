Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbulut'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.
Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
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