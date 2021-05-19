Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: "İsrail zulmüne alkış mı tutayım?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gençlere hitap etti.

Açıklamasında İsrail'in Gazze katliamlarına değinen Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendisini hedef göstermesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların için beden ödemekten kaçınmayacaklarını dile getirdi.

"2. Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler son haftalarda yine zirve yapmıştır. Çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan ağır silahlarla öldürülüyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Bize de "Erdoğan bu şekilde konuşmamalı" diyorlar. Ne yapmalı alkış mı tutmalı? Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor. İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. İsrail'in Filistin'e saldırıları, şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aramızda ülkemizin 81 vilayetinin yanı sıra KKTC'den gelen gençlerimiz bulunuyor. Sizlerin nezdinde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla yakılan İstiklal Meşalesi dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmış ve Cumhuriyet'le hedefine ulaşmıştır.

Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun kutlu yürüyüşünde verilen her mesaj 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığının ifadesidir. Böylesi önemli önemli sembolün gençlere emanet edilmesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sizlerle birlikte yürütme kararlılığımızın isabetini gösteriyor.

1000 yıldır her karış toprağını alın terimizle ve kanımızla sulayarak vatanımız haline getirdiğimiz bu topraklardaki mücadelemizin devam edeceği anlaşılıyor. Osmanlıyı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu da milletimize mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Ülkemizin bütünlüğüne, kardeşliğimize saldırılar çeşitli kisveler altında sürmüştür. Demokraside ve ekonomide geri kalmışlığı bize dayatanlar vesayetten darbelere, provokasyonlara kadar her yolu ve yöntemi denemişlerdir. Türkiye'nin başlattığı kalkınma hamlesinin önünü kesenler bu sinsi oyuna hizmet etmişlerdir.

Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimiyle ülkemiz kendi potansiyelini hayata geçirme imkanını bulmuştur. Kabul edilen Türkiye halen içinden geçmekte olduğu süreci tamamladığında 21'inci yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır.

Bir asır önce Kurtuluş Savaşını vermemiz ve yeni devletimizi kurmamız nasıl kolay olmadıysa, bu tarihi mücadeleyi de zafere ulaştırmak kolay olmayacaktır. Milletimiz özgürlük mücadelesi verirken, aynı günlerde birileri yabancı güçlere teslim etme planları yapıyordu. Bugün de ekonomimizi çökertme, kirli yöntemlerle milli iradenin arkasında dolaşanlar bulunuyor.

"BU AKŞAM 19.19'DA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ"

19 Mayıs'ı işte bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz. Salgın şartları nedeniyle 19 Mayıs'ı arzu ettiğimiz coşkuyla geçirememenin üzüntüsü içindeyiz. 19 Mayıs heyecanını yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacağız. Bugün saat 19.19'da vatandaşlarımızla balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız. Nice tehditlere, saldırılara, tuzaklara göğüs geren milletimiz 19 Mayıs vesilesiyle istiklaline, demokrasiye, hakkına ve hukukuna sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır.

Bir milletin esaret zincirlerini parçalama kararlılığının ilk adımı olan 19 Mayıs'ın gerçek anlamını kavraya bilen herkesin 2023 hedeflerimize, 2053 vizyonumuza dört elle sahip çıktığına inanıyorum.

"NEFRET KOL GEZMEKTE"

Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda zulüm, çatışma, kin ve nefret kol gezmektedir. Fitne tohumlarıyla bu kötü manzaranın ortaya çıkmasına sebep olanlar kurtarıcı olarak daha büyük yıkımların ortaya çıkmasından geri durmuyorlar. Suriye'de 10'uncu yılını geride bırakan krizin yol açtığı sonuçları her gün yaşıyoruz.

ERDOĞAN: GEREKİRSE MAZLUMLAR İÇİN BEDEL ÖDERİZ

2. Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler son haftalarda yine zirve yapmıştır. Çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan ağır silahlarla öldürülüyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Bize de "Erdoğan bu şekilde konuşmamalı" diyorlar. Ne yapmalı alkış mı tutmalı? Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor. İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. İsrail'in Filistin'e saldırıları, şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz.