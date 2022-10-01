Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşını işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 6'ncı yasama yılı açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İlk faaliyete geçtiği günden beri görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Meclis'imizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, istihbaratçılarımız, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Rabbimden milletimizin tüm fertleriyle birlikte bu kardeşlerimizi de koruması niyaz ediyorum. TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletimizin beklentilerinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, siyasi, askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız.

Ülkemize yaptığınız hizmetler için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Karşımızda her türlü tehdide rağmen milletin hakkını, hukukunu cansiperane koruyan bir Meclis var.

Biz; kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

Yasama, yürütme ve yargı artık ortak gaye doğrultusunda birbirini destekleyen anlayışla çalışmaktadır. Meclis'in darbe dönemlerinin izini sileceğine inanıyorum.

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimizin yokluk, yoksulluk sorunlarını ortadan kaldırmıştır. Ülkemizi büyütmek, geliştirmek için çalışırken küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik.

Türkiye'nin ekonomi modeli

Ekonomide tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Maç sürerken kuralları bizim aleyhimize değiştirmeselerdi belki buna mecbur kalmadık. Darbelere nasıl karşı çıktıysak, buna da aynı tavrı sergiledik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkan fırsatları da değerlendirdik. Dünyanın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzey ifadeyle kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.

Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardı. Her aşamada bu uygulamanın teorik çerçevesini de sonuçlarını da milletimizle paylaştık."

Bu tercihimiz yüzünden bizi şiddetle eleştirenlerin gıda ve emtia fiyatları krizi sonrası bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle izliyoruz.

Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz."

Toki'de 1 milyon arsa hazırlığı

TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. 350 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının inşasına başlıyoruz.

Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız parselizasyon çalışmasını yapıyor. 81 şehrimize, 81 milyon metrekare millet bahçesi için 455 millet bahçesi yapıyoruz.

Türkiye'nin uluslararası hamleleri takdir topladı

Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi baskılara boyun eğmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez.

Ukrayna krizindeki tutumuz ülkemizin barışı, istikrarı merkeze alan dış politikasının en son örneğidir... Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir. 5 milyon tonun üzerinde tahılı bizim bu koridordan dünyaya sevk ettiğimiz bütün kayıtlarda mevcut. Esir mübadelesi bu işin en önemli noktasıdır. New York'ta yaptığım görüşmelerde bütün cumhurbaşkanları başbakanlar bizlere teşekkür etmişler ve her türlü takdirin üstünde olduğunu söylemişlerdir.

'Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik'

Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele den ülke olarak bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yoktur. Suriye ve Irak'taki harekatlarda terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. FETÖ'cü hainleri getirmek için dört bir koldan çalışıyoruz. Terör belasını çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Balkanlarda barış ve istikrarın tesis edilmesi için çaba harcıyoruz.

Ermenistan'a mesaj

Can Azerbaycan'a desteğimizi Şuşa beyannamesiyle kıymetli ve bakidir. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ermenistan ile ilişkilerimizi yeni seviyeye taşıma gayemizi ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi'nde Paşinyan ile görüşme olacak. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir.

Yunanistan'a net uyarı: kendinizi ve halkınızı felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durun

Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk vardır. Ambargolara son verilmeli ve tanınma ve meşrutiyete dair verilen sözler tutulmalıdır. ABD'nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz.

Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Biz Yunanistan'ın kimler tarafından üzerimize salındığını gayet iyi biliyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Yunanistan yönetimine kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.